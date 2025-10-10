TIVOLI – INI Medicus “festeggia” il quarto compleanno dell’Hospice

Si è svolto oggi, venerdì 10 ottobre, presso l’Auditorium di INI Medicus a Tivoli, il convegno “Buon compleanno Hospice”, convegno promosso per celebrare i primi quattro anni di attività dell’Hospice e per un confronto sulle tematiche del fine vita e delle cure palliative.

Un momento del convegno di stamane all’Ini Medicus di Tivoli

In questi quattro anni di operatività, l’Hospice INI Medicus ha consolidato il proprio ruolo sul territorio, garantendo dignità e umanità ai pazienti oltre che supporto alle famiglie in momenti dolorosi.

Il convegno ha permesso di guardare al percorso realizzato fin qui, ma anche di proporre spunti per potenziare ulteriormente il servizio.

Il Presidente del Gruppo INI, Cristopher Faroni

A fare gli onori di casa il Presidente del Gruppo INI, Cristopher Faroni, che ha ringraziato le autorità presenti ed elogiato per la dedizione e la professionalità tutta l’equipe dell’Hospice, in particolare la Responsabile, la Dottoressa Simona Barberi, che ha moderato il convegno.

Il tema dell’assistenza del corpo e dell’anima, tema centrale nell’intervento del Vescovo di Tivoli, Sua Eccellenza Monsignor Mauro Parmeggiani, che ha ricordato come nel fine vita la dimensione spirituale diventi ancora più importante e che, come è nella missione della Chiesa, “annunciare che c’è una nuova vita, aiuta nell’ultimo tratto dell’esistenza”.

Un altro momento del convegno all’Ini Medicus di Tivoli

Il Vescovo ha ricordato come la vocazione della medicina, in questo prezioso servizio dell’Hospice, coincida con la linea della Chiesa che raccomanda di “curare sempre anche se non sempre è possibile guarire”.

Il Vescovo in conclusione del suo intervento, si è complimentato per questo importante servizio che INI Medicus rende al territorio affermando che la Chiesa elogia chi si spende per la terapia del dolore.

Il Sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi, ha ricordato come fino a qualche anno fa non esistessero realtà e servizi come questo e come sia importante che la sanità privata possa camminare a fianco di quella pubblica.

Chiudendo il proprio intervento, ha elogiato l’operato sul territorio di INI Medicus, “non solo per l’Hospice ma per l’importante servizio per tutta la comunità tiburtina”.

Tra i relatori anche gli interventi del Professor Pier Paolo Visentin, anestesista ed esperto di terapia del dolore, e del Dottor Pietro Lucchetti, Direttore sanitario del Gruppo INI .