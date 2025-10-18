TIVOLI – Le Suore Salesiane Oblate del Sacro Cuore commemorano il Padre Fondatore

Lunedì 13 ottobre le Suore Salesiane Oblate del Sacro Cuore di Tivoli hanno commemorato il 140esimo anniversario della nascita del loro amato Padre Fondatore, Monsignor Giuseppe Cognata, di cui è in corso la Causa di Beatificazione.

Nella cappella, annessa alla Casa Generalizia di Tivoli, si è svolta una Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da don Gaetano Maria Saccà, parroco di San Nicola di Bari in San Polo dei Cavalieri.

Attorno all’altare si sono riunite la Superiora Generale, suor Marta Immacolata Drei, il Consiglio generalizio e numerose suore provenienti dalle diverse missioni, insieme a un nutrito gruppo di fedeli laici.

I canti liturgici, eseguiti con devozione dalle stesse suore e accompagnati all’organo dal Maestro Manuele Orati, hanno contribuito a creare un clima di raccoglimento e comunione spirituale.

La riflessione sul Vangelo del giorno (Lc 11, 29-32) – “Questa generazione è una generazione malvagia” – ha offerto a don Gaetano l’occasione per un’omelia intensa e attuale, che ha invitato tutti i presenti a interrogarsi sulla propria responsabilità cristiana in un mondo ferito, bisognoso di giustizia, pace e verità.

Al termine della celebrazione, un momento di fraternità ha permesso di salutare la Madre Generale suor Marta Immacolata Drei e la Prima Consigliera suor Grazia Benghini, in partenza per una visita ufficiale alle missioni in Bolivia.