Dopo il premio a Venezia, gli applausi e i riflettori della Capitale.

Ancora luci della ribalta per “Tasto Dolente”, il cortometraggio realizzato da 4 studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Alessandro Volta” di Tivoli, Menzione di Onore nell’ambito del Progetto “Abc Cinema”, iniziativa finanziata con fondi europei, promossa da Roma Capitale e Regione Lazio e attuata da Zetema con l’obiettivo di far avvicinare le giovani generazioni al linguaggio del cinema (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Ieri, mercoledì 22 ottobre, gli studenti registi della quarta C Informatica Tommaso Badaracco, Daniel Caon, Daniele Paoloni e Nahuel Rosati hanno presentato il cortometraggio nello spazio dedicato alla Regione Lazio Film Commission nell’ambito della Festa del Cinema in corso all’Auditorium Parco della Musica.

Niente abiti firmati, né red carpet.

Ma flash e interviste video per i 4 aspiranti cineasti approdati al “Rome Film Fest” insieme a Sibilla, la protagonista del Corto, e alla Professoressa Cristina Leoni, coordinatrice e referente dei Progetti di linguaggio e critica cinematografica e dell’audiovisivo.

“Sono ragazzi meravigliosi – commenta la docente – sembrano nati per questo: siamo sempre stati vicini a questi risultati, ma una volta a causa del Covid, un’altra volta per un cambio di data non siamo riusciti ad arrivare fin a dove siamo giunti oggi.

Anni di formazione personale in critica cinematografica e non solo, uniti a passione e duro impegno hanno portato a tutto questo.

Non ci fermiamo qui, un vulcano di idee sono in corso e possono rappresentare il futuro di questi ragazzi e anche di altri in merito ai loro talenti. In tutti questi anni con altri studenti abbiamo raggiunto risultati sorprendenti in tanti altri progetti.

Ora siamo in ballo a grandi livelli e i ragazzi balleranno”.

“I ringraziamenti – aggiunge la professoressa Leoni – vanno a tutti gli Enti e Associazioni Cinematografiche, alla Regione Lazio, in particolare a Giovanna Pugliese, coordinatrice dei Progetti ABC della Regione Lazio e Zetema Cultura, al Cinecircolo Romano, a Cineteca Milano, Roma Lazio Film Commission, Tibur Film Commission, e quanti altri.

Grazie, grazie a tutti coloro che hanno reso e che rendono possibili i sogni”.