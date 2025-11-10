Ha appena 11 anni, ma è già considerato una promessa della Nobile Arte.

Si chiama Andrea Sarnacchiaro, è un bambino di Palombara Sabina e atleta della Maximus Roma Est di Marcellina, ed è il vincitore del Torneo della “Cintura d’Italia” di Gym Boxe, evento sportivo organizzato dalla SSD Gladiators con oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia tenutosi sabato 8 e domenica 9 novembre al Pala Santoro di Roma.

Il torneo “Cintura d’Italia” di Gym Boxe era aperto a atleti tesserati FPI e comprendeva anche la categoria Sparring Io.

Ieri, domenica 9 novembre, Andrea Sarnacchiaro è salito sul podio più alto nella categoria “Canguro”.

Un traguardo straordinario, frutto di grande grande forza di volontà, passione e sacrificio sotto la guida del tecnico Matteo Gubinelli con cui sembra avere un feeling unico.