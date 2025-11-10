SUBIACO – Cocaina e hashish ai minorenni, due giovani pusher nella rete dei carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Subiaco, sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Tivoli, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Tivoli, su richiesta del Pubblico Ministero, nei confronti di un 25enne e di un 20enne, ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, lunedì 10 novembre, dal Procuratore Capo di Tivoli Andrea Calice, l’intensa attività d’indagine ha consentito di ricostruire in modo puntuale l’attività delittuosa posta in essere dai due giovani colpiti dall’ordinanza.

Il 25enne e il 20enne avrebbero creato una fiorente rete di spaccio nel territorio del Comune di Subiaco, suddividendosi i ruoli tra chi si occupava dell’approvvigionamento dello stupefacente e chi, invece, curava lo smercio al dettaglio di cocaina e hashish, anche nei confronti di ragazzi minorenni.

Le indagini, si sono protratte per diversi mesi e hanno permesso di documentare numerose cessioni di sostanze stupefacenti, talvolta effettuate anche tramite altri giovani, alcuni dei quali minorenni.

L’attività investigativa ha inoltre portato al sequestro di un cospicuo quantitativo di hashish e cocaina.

Al termine delle indagini, il G.I.P. del Tribunale di Tivoli ha emesso un’ordinanza applicativa di misure cautelari, eseguita dai militari dell’Arma, che ha disposto gli arresti domiciliari per un 20enne di Subiaco, già gravato da precedenti specifici, e il divieto di dimora nel Comune di Subiaco per un 25enne incensurato, residente a Guidonia Montecelio.