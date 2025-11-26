GUIDONIA – Polizia Locale, un software innovativo per ricostruire gli incidenti stradali in 3D

La Polizia Locale di Guidonia Montecelio potenzia le proprie attività dotandosi di ICam 3D, un innovativo software che consente di ricostruire in 3D le scene di incidenti stradali, in particolare quelli con esiti mortali o gravi lesioni.

Attraverso un tablet, l’applicativo rileva e misura automaticamente ogni dettaglio utile all’indagine, garantendo precisione e rapidità negli accertamenti.

L’acquisizione della scena in “nuvole” di punti 3D consente l’osservazione della scena da diverse angolazioni e punti di vista.

Certificato secondo gli standard UNI 11472, il sistema sarà impiegato anche in ambito edilizio e per la ricostruzione di scene del crimine. Aspetto non marginale: non ha bisogno di connessioni che possano poi compromettere il suo funzionamento ed è utilizzabile in qualsiasi condizione atmosferica e di luce.

Il software è stato consegnato alla Polizia Locale nei giorni scorsi e, nella giornata di ieri, i tecnici della società che ha fornito il dispositivo hanno erogato la formazione per gli operatori del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale e dell’Ufficio Pronto Intervento Controllo del Territorio.

Il sistema operativo sarà attivo dalla prossima settimana.

“L’introduzione del sistema ICam 3D consentirà alla nostra Polizia Locale di avvalersi di uno strumento tecnologicamente avanzato per la ricostruzione accurata degli incidenti stradali, in particolare quelli più gravi – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo -. Questo investimento rafforza anche la capacità investigativa degli operatori, riducendo i tempi di intervento e aumentando la precisione degli accertamenti”.

“La Polizia Locale di Guidonia Montecelio, con questo nuovo software, inaugura una nuova fase operativa grazie all’adozione di una tecnologia d’avanguardia in grado di restituire una rappresentazione tridimensionale estremamente accurata delle scene di sinistro, con particolare efficacia, tra l’altro, negli incidenti stradali oggetto di indagini giudiziarie”, sottolinea il Comandante Paolo Rossi.