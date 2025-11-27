GUIDONIA – Urtato da un’auto, lampione appoggiato sui cavi elettrici

A guardarlo così, sembra che debba venire giù da un momento all’altro.

Almeno la pensano così i residenti di via Enrico Toti, una stradina a senso unico che collega via Giuseppe Garibaldi a via Maremmana Inferiore, Villanova, il quartiere più popoloso di Guidonia Montecelio.

Gli abitanti segnalano alla redazione del quotidiano Tiburno.Tv che il lampione all’altezza del civico 7 è pericolante dall’alba di ieri, mercoledì 26 novembre.

Nella notte un’auto avrebbe urtato il palo della pubblica illuminazione e si sarebbe dileguata.

Nella giornata di ieri la Polizia Locale di Guidonia Montecelio avrebbe effettuato un sopralluogo per accertare i fatti.