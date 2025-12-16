TIVOLI – “Come un’onda”, alle Scuderie Estensi la campagna contro la violenza sulle donne

Farà tappa a Tivoli la campagna nazionale “Come un’Onda, contro la violenza sulle Donne”, promossa da Rai Radio1 e Giornale Radio Rai, in programma il 19 dicembre alle Scuderie Estensi dalle 9.00 alle 14.00.

Sarà una mattinata di confronto pubblico dedicata in particolare alle ragazze e ai ragazzi, per riconoscere la violenza, prevenirla e contrastarla a partire dagli strumenti previsti dalla legge.

Saranno presenti rappresentanti del Comune di Tivoli, della Procura e dell’ASL Roma 5, insieme ad altri esperti del settore.

La presenza del Sindaco e delle autorità cittadine intende ribadire che Tivoli è una città che ascolta, che riconosce il fenomeno e che sceglie di affrontarlo insieme a chi lavora ogni giorno al fianco delle donne.

Parlarne in uno spazio comune, con la voce delle istituzioni, di esperte ed esperti del settore, delle associazioni e del mondo della scuola, significa riconoscere che la violenza di genere non è un fatto privato ma una questione che riguarda l’intera comunità.

Il Comune di Tivoli invita tutte e tutti a partecipare.