GUIDONIA – Grande partecipazione a “Patentino”, il corso per proprietari di cani

Circa cinquanta cittadini, insieme ad alcuni rappresentanti di associazioni animaliste del territorio, hanno preso parte alla prima edizione del “Patentino”, il percorso formativo promosso dalla ASL Roma 5, in collaborazione con il Comune di Guidonia Montecelio, rivolto ai proprietari di cani, con l’obiettivo di promuovere una corretta convivenza uomo-animale e una maggiore consapevolezza nella gestione dei propri amici a quattro zampe.

Il corso, articolato in due intense giornate, il 15 e il 18 dicembre scorsi, si è svolto presso la Sala della Cultura, a Guidonia, offrendo ai partecipanti nozioni fondamentali sul comportamento canino, la prevenzione dei rischi e le responsabilità civili e penali legate alla detenzione degli animali.

A dare il benvenuto ai partecipanti il Sindaco, Mauro Lombardo, che ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per rafforzare il senso civico e il rispetto verso gli animali.

Presenti anche l’Assessore Mario Proietti e la Delegata al Benessere animale, Laura Rossetti, che hanno seguito con interesse il percorso formativo.

“Ringrazio la ASL per l’ottima organizzazione e per avere scelto il nostro Comune come sede di questo importante progetto formativo. Siamo pronti ad accogliere con entusiasmo una seconda edizione, certi che la sensibilizzazione e l’educazione siano strumenti fondamentali per una comunità più responsabile e attenta al benessere animale”, ha dichiarato l’Assessore Proietti al termine dell’evento.