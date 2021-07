Tivoli, il sogno Serie D svanisce: nessuna speranza di ripescaggio

Nessuna speranza di ripescaggio per le società di Eccellenza di accedere il prossimo anno al campionato di Serie D. Stando infatti a quanto riportato dal comunicato ufficiale della LND, la graduatoria per eventuali ripescaggi sarà composta solo ed esclusivamente dalle retrocesse che faranno domanda di iscrizione. La Tivoli quindi, sconfitta nelle finali play-off da Real Monterotondo Scalo e Unipomezia, non potrà quindi presentare la sua candidatura come inizialmente si pensava e sperava tutta la società tiburtina. I grandi sforzi messi in campo dalla dirigenza non sono quindi bastati per raggiungere l’ambito traguardo. Una decisione quella della Lega Dilettanti che farà discutere ma che al momento non sembra contestabile.

