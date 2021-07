FONTE NUOVA – Ai domiciliari per spaccio, beccato in strada

I Carabinieri della Stazione di Mentana hanno arrestato un 54enne di Fonte Nuova per evasione: ristretto ai domiciliari per reati inerenti agli stupefacenti, è stato sorpreso in strada da una pattuglia della Stazione di Mentana, impiegata nei servizi di prevenzione e perlustrazione nel comune di Fonte Nuova. L’uomo è stato subito riconosciuto dai militari che, dopo una breve fuga del 54enne, lo hanno raggiunto e bloccato. Ottenuta la convalida dell’arresto, i Carabinieri lo hanno ricondotto ai domiciliari.