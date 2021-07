SANTA LUCIA – Niente maxischermo in piazza delle Rose

Nessun maxi schermo per la finalissima dell’Europeo a Fonte Nuova. L’associazione Sagra delle Rose ha infatti comunicato che non è stata autorizzata dal Comune l’iniziativa di installarlo in piazza delle Rose per domenica sera in vista della partita dell’Italia. Lo ha comunicato il presidente dell’associazione Simone Federici.

Appena ieri c’erano state polemiche per un’altra iniziativa, di un privato che avrebbe voluto proiettarla a Tor Lupara (leggi qui)