TOR LUPARA – Niente partita in piazza, la polemica sul maxischermo

Era stata annunciata sul maxi schermo in dotazione a un’agenzia funebre di Tor Lupara e invece la diretta di Spagna Italia non ci sarà. Il dietrofront è arrivato poco fa, sempre dallo stesso cartello. “L’amministrazione comunale non lo ha permesso” si legge. Al momento, cos’è successo lo sanno solo i diretti interessati.