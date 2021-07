MENTANA – Viviana Carbonara è il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle

Nel “marasma” delle elezioni di Mentana il MoVimento 5 Stelle tira dritto con la candidatura ufficiale dell’attuale Consigliera Comunale, Viviana Carbonara, 45 anni, una professionista nel campo dell’archeologia, sportiva ed ex pallavolista della Spes Mentana, madre di due figli e mentanese doc. Affianco allo storico gruppo anche la lista civica “ConTe per Mentana” che supporterà convintamente la candidatura di Carbonara.

“Viviana Carbonara è la donna giusta per far ripartire Mentana dopo gli anni fallimentari dell’Amministrazione Benedetti- spiegano i pentastellati- un progetto che si sposa con la rifondazione del Movimento firmata da Giuseppe Conte, una nuova fase per il Movimento, quindi, che ci vede entusiasti e carichi di energia”

“Abbiamo deciso di percorrere la nostra strada- proseguono- fieri della nostra storia, del nostro simbolo e dei principi che ci hanno guidato in questi anni in Consiglio Comunale.

Sono sempre cinque le stelle a cui puntiamo per la rivoluzione che vogliamo per Mentana:

-Bene comune: valorizziamo la nostra storia e le nostre eccellenze per creare lavoro attraverso i fondi europei e con accordi organici con altri enti territoriali, puntiamo alla realizzazione di istituti d’istruzione superiore nella nostra Città.

-Ecologia integrale: rifiuti zero, tariffazione puntuale dell’indifferenziata con conseguente abbassamento della TARI, abbattimento di CO2, forestazione, favoriamo la rigenerazione urbana arginando il consumo di suolo, tutela degli animali.

-Giustizia sociale: equa distribuzione delle risorse per le persone in difficoltà, per il sostegno alla salute, per gli anziani risorsa della nostra comunità, sostegno alle famiglie con l’asilo nido comunale, attuazione dei Progetti Utili alla Collettività previsti dal Reddito di Cittadinanza, educazione al rispetto di tutti con il coinvolgimento dei giovani che rappresentano il nostro futuro.

-Innovazione tecnologica: la digitalizzazione per la semplificazione della vita del cittadino, del lavoro delle imprese e della partecipazione popolare, uso della tecnologia per il controllo dei reati ambientali.

-Economia eco-sociale: rilancio delle attività commerciali, produttive, culturali e sportive con risorse regionali, nazionali ed europee, corretta gestione del bilancio e dei bandi comunali.

Il nostro programma è questo e molto di più, non sono solo parole, ma fatti già messi in pratica in altri comuni governati dal Movimento 5 Stelle, semplicemente attraverso una gestione corretta delle risorse pubbliche. Non solo, i nostri progetti sono forti dell’appoggio e della straordinaria collaborazione dei rappresentanti del M5S a tutti i livelli: dai sindaci dell’area metropolitana ai consiglieri regionali, dai parlamentari nazionali a quelli europei. Solo con questa forza alle spalle sarà possibile per Mentana cogliere appieno l’opportunità del PNRR, un treno che passa una sola volta e che il Movimento 5 Stelle, al governo della Città, saprà gestire con l’onestà che ci contraddistingue, senza dover rendere conto ad altro, se non al bene dei nostri concittadini”.

“Ringrazio il gruppo del Movimento 5 Stelle e gli amici della lista civica ConTe per Mentana per aver riposto fiducia nella mia candidatura- conclude Viviana Carbonara- la nostra squadra è già al lavoro per fornire alla nostra Mentana un futuro più roseo ed una prospettiva migliore. Avanti tutti insieme per il bene della nostra Città”.

