Il Boss e l’ex presidente

“La politica è l’arte del possibile” ha scritto Otto von Bismarck e forse per questo motivo un grande artista della musica internazionale come Bruce Springsteen, ha mostrato di possedere un particolare feeling con Barack Obama. L’ex presidente degli Stati Uniti d’America e il Boss hanno scritto “Renegades: Born in the U.S.A”, che uscirà il 26 ottobre in tutto il mondo. L’opera racchiude “conversazioni oneste e intime” tratte dall’omonimo podcast per Spotify e sarà ricca di illustrazioni e fotografie esclusive. Non mancherà materiale non pubblicato, come le annotazioni dei discorsi del 44esimo presidente americano ed i testi manoscritti dal musicista.

