Tivoli, incendi arriva l’appello della protezione civile tiburtina

«Il territorio di Tivoli anche quest’anno è vittima di numerosi incendi che vanno a distruggere macchia mediterranea, boschi, uliveti e frutteti di pregio. Basta un attimo e un bosco va in fumo. Per combattere la follia di piromani e incendiari, ma anche per prevenire gesti di distrazione o superficialità che possono creare danni irreparabili, la tempestività di ognuno di noi nel segnalare un incendio, un fuoco, una colonna di fumo, al numero della sala operativa della Protezione Civile – attiva 24 ore al giorno – al numero 803.555, è fondamentale».

È l’appello che il responsabile della protezione civile del Comune di Tivoli Andrea Di Lisa rivolge ai tiburtini proprio nei giorni in cui anche localmente sono stati avvistati diversi incendi che hanno mobilitato i vigili del fuoco e che si sommano agli episodi devastanti che si sono verificati anche nel resto del Paese, il più drammatico in Sardegna: lo stesso appello è stato diramato nelle ore scorse anche dalle associazioni e dai comitati di quartiere di Tivoli sempre vigili e attenti al controllo del territorio.

«Le associazioni di protezione civile del Comune di Tivoli, spesso supportate dalle associazioni anche dei territori limitrofi, sono quotidianamente impegnate nella lotta agli incendi e sono sempre aperte ad accogliere nuovi volontari e a formarli», aggiunge Di Lisa, «la protezione civile tiburtina fa un appello a tutti i cittadini ad adottare i comportamenti necessari per prevenire gli incendi ed evitare inneschi anche involontari».

Si fa affidamento nel senso civico di ciascuno per evitare incendi che possano distruggere l’ambiente e provocare gravi danni alle persone, adottando una serie di comportamenti corretti ed evitandone altri che potrebbero dar luogo a incendi: ad esempio si raccomanda di non depositare e accendere immondizie, bruciare stoppie e residui di lavorazione; di non accendere fuochi (ad esempio per eliminare erbe ed arbusti, per attivare barbecue ecc.); di non gettare mozziconi di sigarette ancora accesi; di non fumare nei boschi; di non lasciare nei boschi o vicino a essi rifiuti al di fuori dei raccoglitori appositi.

Si ricorda anche che il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti, a maggio ha firmato l’ordinanza riguardante “Prevenzione incendi, tutela ambientale, obbligo diserbo e pulizia dei fondi incolti” che stabilisce, tra le altre cose, per il periodo classificato a livello normativo come “di grave pericolosità a rischio di incendio boschivo” (dal 15 giugno al 30 settembre) precisi divieti in tutte le aree a rischio d’incendio di vegetazione o d’incendio boschivo, o in aree immediatamente adiacenti.

Diverse sono state in questi mesi le sanzioni elevate dagli agenti della polizia locale tiburtina per mancato diserbo e pulizia dei fondi incolti.