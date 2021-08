Tivoli – Le parole di Proietti sul “Festival del Giappone”

“Tivoli condivide con la città nipponica di Yugawara una profonda amicizia, sancita da un accordo di gemellaggio che esiste dal 2016. Le due popolazioni sono vicine da sempre e lo sono state a maggior ragione durante questo anno e mezzo di emergenza sanitaria che ha messo a dura prova la tenuta sociale di entrambi i paesi: voglio ricordare, ad esempio, che dal biscottificio “Tivoli” di Yugawara è arrivato un importante contributo economico che ha aiutato in un momento molto difficile il Comune di Tivoli a fornire sostegni economici alle famiglie tiburtine più colpite dalla pandemia. Per questo ringrazio l’associazione Tivoli onlus e Idrovolante edizioni che (con l’impegno di Riccardo Luciani, che è stato incaricato del sindaco per i rapporti con le città gemellate) hanno organizzato domenica scorsa una giornata dedicata al Giappone, alla sua cultura letteraria ed eno-gastronomica, alla sua arte, alla quale hanno partecipato in tanti, nel rispetto delle norme anti Covid-19″

Con queste parole il sindaco Giuseppe Proietti commenta il “Festival del Giappone”, organizzato da Idrovolante edizioni e Tivoli onlus e patrocinato dal Comune di Tivoli e dalla città giapponese di Yugawara, che si è tenuto domenica 1 agosto a piazza Rivarola.

Ad apertura del festival prosegue il sindaco c’è stato un momento molto sentito e partecipato: l’adozione di un albero all’interno del parco di Villa Gregoriana alla memoria di un grande amico di Tivoli, Yukihisa Ishikura, in passato consigliere comunale di Yugawara e presidente della Camera di commercio della provincia del Kanagawa, scomparso purtroppo l’anno scorso. Il suo apporto è stato importantissimo affinché si realizzasse il gemellaggio tra le due città. Ho avuto modo di ricordare questo impegno e questo legame al sindaco di Yugawara, Yukihiro Tomita, in collegamento in videoconferenza dal Giappone insieme alla famiglia di Ishikura. Come ho avuto modo già di esprimere al sindaco Yukihiro Tomita in occasione del nostro scambio di auguri a inizio anno, per l’amministrazione tiburtina e per l’intera comunità è un onore coltivare questo rapporto di fratellanza e di gemellaggio con Yugawara. I nostri paesi e città hanno millenni di storia vissuta alle loro spalle, ai quali le reciproche comunità possono guardare traendo insegnamenti indispensabili per costruire un futuro migliore, fatto di rapporti di amicizia, di collaborazione e di stima. E questo vale ancor di più in un momento come l’attuale, irto di difficoltà derivanti dalla pandemia da Sars-Cov-2.