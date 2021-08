Guidonia Montecelio – Arriva il Cine arena al Majorana-Pisano per tutti

Continua il progetto del Ministero Istruzione “Scuola aperta d’estate” con “Cinema sotto le stelle” all’Arena Majorana-Pisano, l’unica Arena scolastica della regione. Il 10 agosto alle ore 20.00 è la volta di Goodfellas (Quei bravi ragazzi, 1990, in italiano) di Martin Scorsese. La proiezione vale come PCTO per gli studenti interni dal terzo al quanti anno di tutti e gli otto corsi di diploma. La rassegna è in collaborazione scientifica con il S.N.C.C.I. (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani).

L’evento è altresì aperto a famigliari ed esterni.

Si ricorda che la proiezione avviene secondo i criteri della professionalità e le norme di sicurezza anticovid-19: videoproiettore professionale; schermo 8m X 5m; dolby stereo con amplificazione. I posti a sedere sono 320, a distanza. Consentito l’uso della toilette della scuola, igienizzate. Servizio di sicurezza. Benvenuti.

L’APPUNTAMENTO È PER 10 AGOSTO ORE 20.00

QUEI BRAVI RAGAZZI (1990)