Monterotondo, strade rovinate da cantieri di società private. Chiesta l’asfaltatura

In estate di solito si provvede alla riqualifica della rete stradale e anche quest’anno avverrà lo stesso a Monterotondo.

L’amministrazione comunale ha richiesto la totale asfaltatura dei tratti di strada rovinati da cantieri di società private per l’estensione dei servizi di rete (acqua e gas)

Lavori conclusi a Via Nilde Iotti e via Della Fonte, invece manca ancora l’avvio del cantiere su via della Reviola e della Torraccia.

Sarà inoltre ripristinato il manto stradale prima della fine dell’estate anche in:

Via dell’Areonautica

Via Monti Sabini

Largo Gran Sasso

tutti le vie del quartiere delle Isole a seguito di bonifica idrica (Elba,Capri,Ventotene, Ischia)

Questi lavori si sommano a quelli che partiranno a brevissimo in città, coordinati dell’assessorato ai lavori pubblici di isabella bronzino e che riguarderanno invece:

Via Della Fonte (zona impianti sportivi)

Via N.Bixio

Via Morosini

Via Pisacane

Via Ticino

Via Panaro

Via della Costituzione

Saranno realizzati inoltre attraversamenti pedonali rialzati in:

Via Mazzini

Viale Gramsci

Via Corsica

Via Ticino

Via Della Fonte

Via Di Vittorio

Via Castelchiodato

Largo Gransasso

Via Piave Via Ciceruacchio

Via Della Costituzione

Via Monti S.Ilario

Adeguati i Maricapiedi in:

Via Dell’Areoanautica

Via Monte Pelmo

Messa in sicurezza dei giunti dei cavalcavia:

Via Aniene

Via E. Che Guevara

La previsione è di completare i lavori tra fine agosto e la prima settimana di settembre, in modo tale da non creare problematiche alla viabilità cittadina, soprattutto con l’inizio delle scuole.