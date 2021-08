Avanti, c’è posto per tutti

Nasce un caveau per 5000 bottiglie da collezionare

Un caveau a temperatura e umidità controllate, composto da 90 wine locker e 3 wine room per la capacità complessiva di 5mila bottiglie. È la Milano Wine Vault, il primo storage italiano, pensato per privati e aziende per la conservazione e l’esposizione di vini rari e preziosi. La novità, fresca di inaugurazione in via Angelo Morbelli 7, è opera di WineTip, il wine merchant nato 20 anni a Milano da un’idea di un gruppo di amici: Massimo Cassamagnaga, Fabrizio Cimiotta, Alberto Cristofori, Federico Pedrazzi.

L’accesso all’intero ambiente è consentito solo tramite codice di sicurezza e ciascuno spazio di conservazione, sia le room che i locker, presenta una serratura con chiave di sicurezza custodita dai responsabili di WineTip. È dunque possibile entrare nel caveau solo in presenza dello staff. Tutte le bottiglie conservate nei locali sono registrate e catalogate, così come viene annotata qualsiasi entrata o uscita di referenze dagli spazi di conservazione, anche per motivi assicurativi.

Il servizio si rivolge ad appassionati e collezionisti, ma anche a chi vuole commercializzare le proprie bottiglie. Gli esperti di WineTip, infatti, offrono una consulenza per la valutazione e l’eventuale commercializzazione dei vini conservati nei locker o nelle room. Possibile anche organizzare tasting in loco, cene con show cooking di uno chef o private meeting.

Come nasce l’idea

Ma da dove nasce un’idea del genere? “I collezionisti di vino sono in netto aumento” spiega Alberto Cristofori, cofounder & partner WineTip “ma spesso non sanno dove conservare le proprie bottiglie, o non dispongono di una struttura adeguata. Grazie a WineTip, oggi questa struttura esiste e si trova in centro a Milano. Così appassionati e collezionisti hanno modo di conservare i propri vini a temperatura e umidità controllate, e mostrare ad amici o clienti i propri tesori”.