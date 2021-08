Meteo: arriva la fine dell’estate

Sono in arrivo venti dal settentrione che faranno tornare le temperature a valori accettabili. I metereologi parlano di un abbassamento delle temperature di circa 10°C dunque da 40°circa a 30°.

Alla notizia staremo tutti tirando un sospiro di sollievo, dopo il clima torrido di questi giorni, ma gli esperti avvertono: il rischio è che questi sbalzi termici potrebbero rappresentare un pericolo, il cambiamento repentino del meteo infatti potrebbe favorire grossi nubifragi e grandinate, come già avvenuto ieri in alcune zone.

Le prime piogge intense sono previste martedì nella parte dell’Italia settentrionale, mentre tra mercoledì e giovedì arriveranno nell’Italia centrale e poi nel meridione, questo non significa che l’estate sia finita, ma che si avranno temperature più simili a quello che è il clima mediterraneo in questo periodo dell’anno.

Condividi l'articolo: