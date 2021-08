Ita (ex Alitalia): allacciate le cinture, si parte

Il destino del marchio storico

Ottenuta la licenza a volare, Ita (ex Alitalia) potrà iniziare a vendere i biglietti. Dunque il primo passo verso la compagnia aerea di bandiera è fatto in vista delle partenze sotto le insegne della nuova gestione previste per il prossimo 15 ottobre.

Ma per il decollo definitivo di Italia Trasporto Aereo rimangono ancora alcuni nodi da sciogliere a partire dal destino dello storico marchio Alitalia che dovrebbe essere messo in vendita dai commissari attraverso una gara. Nelle ultime ore è spuntata anche l’ipotesi di un affitto triennale alla nuova compagnia, salvo il via libera dell’Europa e del nostro Governo.

Rimane aperto anche il problema dei biglietti venduti con partenze successive alla metà di ottobre: sussiste infatti il pericolo che il passaggio di consegne possa creare problemi ai passeggeri, come denunciato da agenzie di viaggio e tour operator. Sarebbero 255 mila i biglietti a rischio e, visto che la “riprotezione” è impossibile, si sta pensando alla possibilità di rimborsi. A questo proposito l’Esecutivo Draghi ha assicurato: tutti i viaggiatori saranno tutelati con un fondo da 100 milioni.