Tivoli Terme. Un cittadino scrive al sindaco

Riportiamo la lettera che Giovanni, cittadino di Tivoli, ha inviato al sindaco Giuseppe Proietti per sensibilizzarlo su una vicenda che ancora non ha trovato soluzione. “Caro sindaco le scrivo per metterla a corrente di una situazione che si è verificato nel suo Comune precisamente a Tivoli Terme, il 5 luglio scorso vedendo un tombino rotto a ridosso delle strisce pedonali (situato angolo Via Don Giovanni Minzoni e Via Cesare Augusto) ho provveduto con pec (allegata) ad informare il Comando di polizia municipale. Ad oggi ho potuto constatare che non è stato eseguito nessun intervento di messa in sicurezza . Le chiedo cortesemente, visto il suo incarico di primo cittadino di disporre la messa in sicurezza e ripristino al più presto poiché si trova a ridosso delle strisce pedonali dove spesso sono di passaggio persone anziane. Sicuro di un suo tempestivo intervento e delle dell’accertamento di responsabilità di tale ritardo resto a sua completa disposizione”

Condividi l'articolo: