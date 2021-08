MONTEROTONDO – Ieri sera incendio in un capannone in via di Valle Ricca

Nella notte tra il 22 e 23 agosto incendio presso via di Valle Ricca tra Monterotondo e Roma. E’ intervenuta sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Montelibretti (5/A) con l’ausilio di un’autobotte (AB/5) e in presenza del Capoturno Provinciale(1/C) per l’ incendio di un capannone, in cui all’interno vi erano depositate circa 300 rotoballe di fieno, oltre ad un trattore e un escavatore completamente distrutti dalle fiamme. Ci sono volute circa 7 ore per estinguere completamente le fiamme. Continua il lavoro di bonifica e messa in sicurezza dell’area coinvolta da parte del personale dei Vigili del Fuoco.