Green Pass agli impiegati pubblici

Sì amplia l’obbligo del Green Pass. Ci sta lavorando il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Dopo l’obbligo per medici e infermieri, ma anche per la didattica in presenza, si passa ora ai trasporti. Prevedere il certificato verde per categorie lavorative oltre la scuola: renderlo obbligatorio per tutto il settore pubblico.

La conversione del decreto legge sul Green Pass a settembre porterà probabilmente a queste sorprese per il pubblico impiego.

Il ministro Costa lo ha dichiarato all’Ansa parlando delle attività dove si deve garantire continuità del servizio. Si tratta dei servizi essenziali, quelli che hanno lavorato per tutto il lockdown: operatori dei supermercati alimentari, lavoratori addetti al trasporto pubblico. In questo novero di categorie lavorative ora debbono essere inclusi anche gli impiegati comunali e pubblici.