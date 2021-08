Tivoli piange Smartjoe, il medico con il giornalismo nelle vene

Ultimo saluto lunedì mattina, a Villa Adriana, per Giuseppe Gravina, noto al popolo del web che non aveva la fortuna di conoscerlo di persona come Smartjoe il pseudonimo che utilizzava su Youreporter per raccontare i fatti di Tivoli, Roma e di tutta la Città Metropolitana.

Gravina, alla passione per la medicina aveva unita quella per il giornalismo. Tra i pionieri del giornalismo della città nel Nord-Est, Gravina ha continuato a scrivere e poi, armato di video camera e macchina fotografica, sulla piattaforma Youreporter per anni ha raccontato con le immagini degrado, eventi, manifestazioni e problemi del territorio. Una brutta malattia, con cui ha dovuto fare i conti per anni, lo ha fermato tanto che i suoi ultimi video risalgono oramai al 2018.

In tanti hanno voluto ricordarlo. “Si trattasse di una manifestazione a Roma, per i diritti civili o del lavoro, di un problema ambientale o della discarica di Corcolle – scrive Gianni Innocenti, già presidente storico di Legambiente ed ora assessore all’Urbanistica nella giunta tiburtina -, se andavamo a mettere piantine fiorite e a sistemare l’aiuola della lapide a Peppino Impastato, oppure in una manifestazione contro gli aumenti dei pedaggi della A24, come nella foto, Peppe arrivava. Me lo trovavo all’improvviso intorno, armato di telecamera, fotocamere e bisaccia, sigaretta tra le dita, il sorriso che non sapevi se ironico o critico ma sempre di un amico dal caratteraccio che non faceva sconti a nessuno. Il sorriso dell’uomo, medico di rango e giornalista indipendente con il suo canale you tube, che … la cosa giusta innanzi tutto, i diritti del lavoro, dei migranti, dei senza casa, dell’ambiente, dell’Aniene. Poi la malattia, la lunga sofferenza e la partenza di liberazione. In pochi a salutare lunedì un uomo grande che mi lascia un ricordo indelebile e allora queste poche parole per testimoniare a chi, per un motivo qualsiasi non lo ha saputo, che Peppe Gravina-Smart Joe se ne è andato e merita un pensiero ed un abbraccio affettuoso”.

“Un pensiero a Giuseppe Gravina – aggiunge Gabriella Cinelli, a nome anche della condotta Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene – con uno dei suoi documentari flash. Gli occhi di Peppe, Smart Joe, non ci aiuteranno più ad analizzare l’Aniene ed il suo degrado, la Politica assente, la scuola, i migranti, le guerre, il mondo da aggiustare! Era medico, a Tivoli, ma non curava solo patologie, cercava di aggiustare ciò che nel mondo è sbagliato. Lo faceva documentando le ferite di questo pianeta. Peppe è mancato a 61 anni. Un tumore lo ha portato via a Maria Grazia, ai suoi familiari e a tutti noi. Ciao Peppe, ci mancavi da tempo per la tua malattia; ora si aggiunge il dolore per la tua perdita”.