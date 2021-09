Arnoldo Mondadori dai libri alla tv

Uno dei più grandi attori e registi italiani, Michele Placido, dopo le esperienze da regista con il contestatissimo film su Renato Vallanzasca seguita dalla serie tv Suburra sarà Arnoldo Mondadori nella docu-fiction “Arnoldo Mondadori”, prodotta da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Rai Fiction, in onda prossimamente su Rai Uno. La docu-fiction dura 90 minuti, diretta da Francesco Miccichè, ripercorre la storia ammirevole del pioniere dell’industria editoriale italiana. Il figlio del ciabattino di Ostiglia con la sua sorprendente visione imprenditoriale crea una delle più importanti industrie culturali del Continente, “decollando” da un grande sogno: portare i libri e la lettura nelle case di tutto il Paese.

