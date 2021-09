L’ultima “firma” del Mostro

Per gli inquirenti Jean-Michel Kraveichvili e Nadine Mauriot sono le ultime due vittime del Mostro di Firenze, autore di una serie di sette duplici omicidi avvenuti fra il 1974 e il 1985. Le vittime sono due giovani francesi. Le modalità dell’aggressione sono analoghe a quelle precedentemente utilizzate dall’omicida, escluso il fatto che, in questo caso, le vittime non si trovavano in auto ma in una tenda vicino. Il particolare modus operandi dell’omicida lascia pensare che l’assassino avesse l’intento di ritardare il più possibile la scoperta dei corpi, perché indirizza una lettera con tessuti umani alla Procuratrice Silvia Della Monica. Per l’avvocato Nino Filastò, considerato uno dei più validi penalisti del nostro Paese, lo racconta nel suo libro “Storia delle merende infami” il serial killer ha ucciso fino al 1993 e non sarebbe mai entrato nelle indagini, che hanno sconvolto l’Italia per un lungo periodo.

