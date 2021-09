A Campolimpido torna il mercato

Uno degli appuntamenti più attesi, vale per tutte le comunità, è il giorno del mercato. La location che ospita i venditori ambulanti si trasforma in un luogo utile per ritrovarsi, scambiare delle chiacchere e soprattutto per acquistare prodotti locali di qualità. Fra pochi giorni, il 18 settembre, i cittadini di Campolimpido (via Libertucci) avranno la possibilità di “riappropriarsi” del loro appuntamento settimanale. Infatti, l’Ente locale ha ufficializzato la riapertura e il mercato si terrà ogni mese nella giornata di sabato.

