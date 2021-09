Tivoli Calcio 1919: si rinforza il centrocampo amarantoblu, arriva Ferrari

Una nuova pedina a disposizione di mister Carlo Pascucci, per la Tivoli 1919 ha firmato Enrico Ferrari, ex Ostiamare. Il giovane centrocampista ha già un’importante esperienza alle spalle, maturata con oltre 130 gare in Serie D, ed è il nuovo rinforzo per una rosa che, giorno dopo giorno, sta crescendo e si sta amalgamando.

“Sono davvero felice di essere a Tivoli – commenta Ferrari -. Sin dal primo giorno mi sono trovato benissimo anche perché c’è un gruppo davvero fantastico. Dopo i primi allenamenti ho subito capito che siamo davvero uniti”. Una solidità del gruppo evidenziata anche da altri innesti arrivati questa estate in casa Tivoli 1919.

“Per noi oltre che l’aspetto tecnico – commenta il direttore sportivo Enrico Pagliaroli – contano tantissimo anche le qualità umane. Vogliamo costruire una squadra che sia unita e pronta al sacrificio per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che la società si è posta per questa stagione. Non stiamo lasciando nulla al caso per ben figurare e non vediamo l’ora che cominci il campionato”.

“Per noi è motivo d’orgoglio – conclude la presidentessa Patrizia Diodati – aver allestito un gruppo di così alto livello, tecnico ed umano. Siamo convinti di poter ben figurare, questa estate abbiamo lavorato alacremente proprio per questo”.