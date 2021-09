CASTEL MADAMA – Vandali al parco giochi

L’ Amministrazione Comunale ha condanna l’atto vandalico al Giardino dei Peschioli dei giorni scorsi. Alcuni ignoti hanno danneggiato i giochi per i bambini. Stamattina – si legge in una nota del Comune – verrà effettuato l’accesso alle telecamere da parte delle forze dell’ordine per identificare gli autori di questo atto di inciviltà.

Altri gesti da condannare, l’abbandono dei rifiuti a ridosso della Fontana Anna. “Sollecitiamo tutti al decoro civico e a segnalare tali atti di inciviltà” si legge sempre in una nota dell’amministrazione comunale.