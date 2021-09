Decreto per alleggerire bollette luce e gas

“Le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale sono rideterminate dall’Autorità per energia al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza di 450 milioni”. C’è scritto nel decreto del Consiglio dei ministri.

Altri due miliardi si prevedono per venire incontro alle famiglie che alle prese dei costi fissi da bollette di luce e gas si troverebbero in grande difficoltà. Si intende così alleviare gli oneri generali per il rincaro previsto nel sistema servizio per l’erogazione del settore elettrico. I 480 milioni , invece, servono attenuare gli oneri generali sulla bolletta del gas.