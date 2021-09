Scuola, previsto sciopero per il 27 settembre A renderlo noto una circolare ministeriale

L’Ufficio Gabinetto del Ministero dell’istruzione ha reso noto che – scrivono dalla scuola – la CSLE ossia la confederazione sindacato lavoratori europei ha proclamato uno sciopero di tutto il personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata di lunedì 27 settembre 2021”.

In riferimento allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali – ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020 – si precisa che le motivazioni poste alla base della vertenza riguardano l’abrogazione o cambiamento obbligo del Green Pass o in sostituzione controllo con tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni; suddivisione delle classi pollaio; assunzione di maggior personal docente ed Ata per intensificare controlli negli istituti; modifiche regole riempimento mezzi di trasporto e intensificazione degli stessi. Il sindacato chiede anche rappresentatività a livello nazionale.