MENTANA – MuGa, avviata la fase di restauro della camicia rossa di Orlando Marcucci

Il tempo e l’incuria hanno provocato gravi danni alle camicie al Museo Garibaldino, il patrimonio culturale del MuGa è di inestimabile valore perché testimonianza di un periodo storico cruciale. Per tale ragione il Comune di Mentana al fine di salvaguardare gli oggetti che sono patrimonio di tutta la collettività, ha incaricato la Dott.ssa Zahra Azmoun, restauratrice specializzata in tessuti ed accreditata negli elenchi Mic, ad aprire la teca contenente la camicia rossa di Orlando Marcucci, donata nel 1920 al Museo Garibaldino per effettuare l’intervento di restauro.

