Giustizia, l’avvocato Frattini confermato nella giunta dell’Unione Camere Penale Italiane

Ancora una volta un avvocato del foro di Tivoli nella Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane. Si tratta del penalista tiburtino Fabio Frattini, per molti anni già presidente della Camera Penale di Tivoli. Domenica 26 settembre in occasione del rinnovo delle nomine dell’UCPI gli avvocati penalisti arrivati a Roma da tutta Italia hanno confermato per acclamazione come presidente Gian Domenico Caiazza, che a sua volta ha riconfermato in giunta Frattini. Nomine che sono state formalizzate all’esito del XVIII Congresso Ordinario UCPI.

“Lavorare al fianco del Presidente Migliucci prima e del Presidente Caiazza poi mi ha dato delle enormi soddisfazioni ma anche la piena consapevolezza che in Italia e a livello territoriale c’è ancora molta strada da percorrere per affermare i principi del giusto processo sanciti dalla costituzione”, ha commentato Frattini. “Il Congresso, riconoscendo l’enorme lavoro svolto in questi ultimi anni dalla nostra Giunta, ci ha dato pieno mandato per affermare i valori del diritto penale liberale e per rendere l’Italia un paese più civile in cui ci si possa fidare del sistema giustizia”.