Operazione sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico

Rispetto delle regole

Scatta l’operazione sicurezza a bordo degli autobus: tra qualche giorno i controllori Atac verranno affiancati da guardie giurate. Il loro compito sarà quello di prevenire azioni violente contro il personale dell’azienda alla luce dei recenti episodi che hanno avuto come protagonisti alcuni cittadini poco propensi al rispetto delle regole anti Covid19 sui mezzi.

Intanto, a due settimane dal rientro in classe degli studenti, il trasporto pubblico sembra aver retto il primo assaggio di normalità. Atac conferma una domanda in aumento, ma ampiamente al di sotto dei livelli pre-pandemia. Ora la preoccupazione maggiore è per il ritorno al lavoro degli statali a partire dal 15 ottobre: si teme un utilizzo massiccio di automobili private con conseguente riverbero sul traffico locale.