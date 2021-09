Tivoli. A volte ritornano… I mini market

In questi ultimi decenni con la nascita dei centri commerciali dove si può trovare di tutto e di più, abbiamo perso una piacevole abitudine legata ad un passato lontano: fare la spesa in un mini market. In poco spazio trovavano posto una serie infinita di alimenti e quelli più forniti vendevano anche i detersivi. La spesa si concludeva dopo una serie di chiacchere con il “pingpong sul prezzo”, con il cliente che chiedeva lo sconto e il proprietario costretto in qualche maniera ad accontentarlo. Una scena simile è impensabile all’interno di una grande catena. A volte, alcune “cose” del passato ritornano. Su Viale Trieste e via Empolitana sono sorti due nuovi mini market, molto forniti e con prodotti di qualità. Ritrovarsi circondato da una serie infinita di alimenti, in uno spazio non molto grande, è come entrare in una macchina del tempo capace di risvegliare lontani ricordi.

