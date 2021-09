Tivoli. Il sindaco e lo straniero

Durante la cerimonia che ha svelato la prima fase del restauro del monumento ai Caduti di tutte le guerre in Piazza Garibaldi, mentre porgo il microfono al Sindaco Giuseppe Proietti per una breve intervista su Tiburno.tv si avvicina un signore. “Sono straniero- afferma l’uomo rivolto al primo cittadino- vivo da oltre 30 anni a Tivoli e vorrei farmi una foto con lei”. Il Sindaco Proietti ascolta con attenzione il suo interlocutore e decide di accogliere la richiesta. Terminata l’intervista cerco senza fortuna il “misterioso uomo della fotografia” svanito fra i tiburtini, che lasciano lo storico monumento in una lunga e toccante mattinata di fine settembre.

