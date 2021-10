GUIDONIA – Consegnata la bandiera di Istituto al 60° Stormo

Foto della cerimonia di consegna della Bandiera di Istituto al 60° Stormo e il conferimento di onorificenze alle Bandiere, ai Comandi e al Personale dell’Aeronautica Militare.

Conclusione della cerimonia

Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, durante il suo intervento, ha sottolineato come la professionalità, l’umanità e la passione del personale azzurro sia riconosciuta in Italia, ma soprattutto all’estero. Rinforzando l’importanza della Bandiera quale simbolo d’unione per tutti i cittadini, il Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, ha sottolineato che la Bandiera rappresenta, in particolare per il militare, un sacro elemento per il quale è pronto all’estremo sacrificio della vita. Un sentito ringraziamento è stato volto alla comunità locale di Guidonia che ha sempre supportato il 60° Stormo e per la quale l’Aeroporto Militare rappresenta parte integrante della città stessa. Infine il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica ha ringraziato il prezioso impegno degli uomini e delle donne in azzurro nella gestione della pandemia a favore della cittadinanza. L’evento si è concluso con la firma dell’Albo d’Onore.