Elezioni, a San Polo in consiglio solo due donne

Tra i dieci consiglieri comunali di San Polo dei Cavalieri, più il neo sindaco Simone Mozzetta, si contano solo due donne. Ecco la lista di chi siederà in consiglio comunale. Per la maggioranza (lista Io Vivo San Polo) sono stati eletti Vito Caruso, 45 anni, dipendente Cotral; Matteo Filoni, 45 anni, imprenditore; Katia Gubinelli, 41 anni, dipendente sindacato; Mirko Lattanzi, 43 anni, dipendente comune di Marcellina; Oreste Lori, 62 anni, dipendente ministero Beni Culturali; Mario Proietti, 73 anni, pensionato e Mariapaola Trusiani, 43 anni, impiegata. In opposizione andrà il candidato sindaco Mirko Fina, che ha perso la poltrona di primo cittadino per 88 voti di scarto, Luca Giubilei, 37 anni, ingegnere; Giuseppe Mozzetta, 34 anni, autista Atac, della lista “Adesso San Polo”.

“Sono onorato di rappresentare la mia comunità. Una grande emozione”, ha dichiarato Mozzetta, “Primo progetto? Un evento, San Polo da gustare. Abbiamo dei fondi stanziati”.