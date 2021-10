Nel Lazio il pieno di vaccinazioni

La quantità di tamponi è da record. Lo annuncia con visibile soddisfazione il presidente Nicola Zingaretti durante una manifestazione a Testaccio in cui si vuole diffondere la pratica del richiamo di vaccinazione per la terza età. Al momento la situazione attuale parla di 90% adulti e 83% over 12 che hanno concluso percorso di vaccinazione. Superate le otto milioni trecentomila somministrazioni – dice la propaganda – che però bisogna dividere per due per dare il numero sostanziale di vaccinati ed in effetti è la quasi totalità della popolazione in questa regione (90% della popolazione adulta e oltre 83% di over 12).

Il problema è che la lotta al Covid è di là da potersi considerare conclusa. La giornata di ieri ha contato 245 nuovi casi e 3 decessi.