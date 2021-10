Maltempo – Pioggia, vento e neve. Il meteo del Nordest

Venti freddi dai quadranti nordorientali, pioggia e primi fiocchi di neve com’è successo in provincia di Rieti (sul Monte Terminillo n.d.r). Lo scenario che si prospetta per la settimana che va dall’11 al 17 ottobre non è dei migliori infatti, un vortice ciclonico è pronto a formarsi sui nostri mari. Dunque le regioni adriatiche centrali e l’Italia del sud sarà colpita ancora da forti temporali. Purtroppo tra le giornate di mercoledì 13 ottobre e giovedì 14 il tempo peggiorerà rapidamente a Nordest, scenderanno le temperature specialmente nell’orario notturno.

