SANTA LUCIA – Colpo notturno nella zona artigianale

Ancora un colpo per la banda che armata di piede di porco sta terrorizzando bar e altre attività a Nord Est della Capitale. Nella notte tra mercoledì e giovedì scorso sono riusciti a entrare con la forza all’interno di un laboratorio di pasticceria della zona artigianale di Santa Lucia. Per farlo hanno procurato parecchi danni alla struttura. Il quantitativo di soldi portati via è ancora in fase di conteggio. Sul posto sono intervenuti per un sopralluogo i carabinieri della Compagnia di Monterotondo.

I ladri avevano provato a ripulire lo stesso laboratorio un mese fa senza riuscirci, mentre avevano messo a segno un colpo a un bar di via Palombarese distante poche centinaia di metri.