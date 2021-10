Di Gregorio (Tivoli Marathon):” Tornerò a gareggiare in primavera”

Uno degli atleti di punta della Tivoli Marathon, Roberto Di Gregorio, è ancora fermo da diversi mesi per una serie di guai fisici che però non hanno impedito al campione tiburtino di testare la condizione. “Stiamo vivendo- ha affermato il corridore- un periodo difficile e non mi riferisco solo allo sport. Purtroppo, non gareggio ufficialmente ormai da diversi mesi, però la voglia di ritornare all’agonismo è davvero tanta. Ho riscontrato dei progressi, anche se ancora la condizione ottimale è ancora lontana. In ogni modo, ho intenzione di tornare a competere per la prossima primavera e significa che in questo periodo dovrò saltare alcune gare come quella di Passo Corese. Ottobre ha un calendario interessante e correre è ancora più piacevole. L’agonismo manca tantissimo- ha concluso Di Gregorio- anche perché è allenante. Hai un confronto diretto e puoi anche paragonare la tua prestazione con quella dell’anno precedente”.

FGI