Tivoli. Francesca Farina verso la stagione indoor

Lei è senza dubbio una delle atlete tiburtine di maggior talento e nonostante la giovane età, Francesca Farina, può vantare il quarto posto ai Campionati Italiani (categoria allieva) e il primato nella staffetta 4 x 400 agli italiani juniores durante questa stagione agonista. La velocista rammentiamo gareggia per l’Atletica Tivoli, una società sportiva caratterizzata da un vivaio tradizionalmente molto competitivo in differenti categorie. “Attualmente- ha affermato la giovane agonista- sono impegnata nel preparare la stagione invernale indoor in programma ad Ancona. Corsa, aerobica, pesi, tecnica di corsa e alcune prove di sintesi sono parte della mia preparazione. Questo è ancora l’inizio dell’allenamento, che durerà quasi fino all’ultimo mese dell’anno. Ho il target di migliorarmi principalmente sui duecento metri e 400 metri. Voglio pure levarmi- ha concluso Francesca Farina- un po’ di soddisfazione personali”.

FGI