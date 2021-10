GUIDONIA – Schianto nella notte, pedone ucciso

Tragico incidente stradale all’alba di oggi, martedì 12 ottobre, a Guidonia Montecelio. Un pedone è stato travolto e ucciso da un’auto in corsa in via Maremmana inferiore. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’investimento è avvenuto verso le 2 di mattina al chilometro 31 della provinciale, poco dopo il bivio per La Notte, sulla corsia di marcia direzione Marcellina. Per cause in corso di accertamento, una Citroen C3 condotta da un 19enne italiano ha falciato il pedone catapultandolo nel campo adiacente. L’automobilista si è fermato per allertare i soccorsi ma all’arrivo dei medici del 118 per la vittima non c’era più nulla da fare. Si tratta di Massimiliano D. G., 54 anni di Marcellina. Illeso il conducente della C3: il ragazzo è stato accompagnato dai carabinieri al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni evangelista di Tivoli per essere sottoposto alle analisi finalizzate ad accertare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. La salma del 54enne è stata trasferita all’istituto di medicina legale dell’università La Sapienza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Condividi l'articolo: