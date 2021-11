Fiano Romano – La Pro Loco da il via ai mercatini di natale

Il giorno 8 dicembre tornano come da tradizione i mercatini di natale, l’appuntamento che richiama tanta partecipazione tra i più grandi e più piccini è in fase di preparazione. La pro Loco, dunque in attesa di definire la logistica e il programma, invita chiunque voglia partecipare a mandare una mail a prolocofianoromano@libero.it o contattare direttamente la pagina facebook dedicata .