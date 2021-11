Tre milioni di euro per le piccole realtà culturali

Tre milioni di euro destinate a 221 realtà culturali. Nuovo passo in avanti per la ripartenza della cultura nel Lazio. È stata pubblicata la graduatoria con cui la Pisana intende sostenere l’animazione territoriale di associazioni, imprese e piccoli teatri fino a 100 posti. Ciascun progetto ha potuto ottenere fino a 15.000 euro per uno o più attività. Tante le iniziative finanziate: dal teatro alla musica alla danza, reading e presentazioni di libri, rassegne cinematografiche, corsi di formazione artistica, mostre temporanee di arti visive ed eventi di carattere performativo e attività di animazione culturale come ad esempio laboratori artistici e molto altro. Ciascun evento proposto doveva essere differente e unico, non essendo ammesse a contributo le repliche (con la sola eccezione delle mostre temporanee), svolgersi nel Lazio ed essere realizzata nel pieno rispetto delle norme vigenti.

