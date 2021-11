Vicovaro: Paolo Iannilli lascia il consiglio e l’assessorato all’ambiente

La Giunta comunale di Vicovaro perde un pezzo. Paolo Iannilli, consigliere comunale e assessore all’ambiente, ha rassegnato le dimissioni per entrambi gli incarichi. “I motivi sono strettamente personali. Nessun attrito politico”, specifica. A dare la notizia non l’amministrazione ma il movimento Vicovaro 2.0: “Il giorno 8 novembre il Consigliere ed Assessore Paolo Iannilli ha presentato le proprie dimissioni in ambedue le cariche. Per quanto attiene alle eventuali motivazioni personali non ci permettiamo di proferire alcun commento appunto perché rientranti nella sfera privata”, riporta un post di Vicovaro 2.0, “Dal punto di vista politico rileviamo che tali dimissioni sono un fatto molto importante per l’amministrazione De Simone perché lo Iannilli è risultato il Consigliere eletto con più voti nell’ambito della maggioranza e poi perché era stato nominato Assessore con le deleghe in due importantissimi settori: l’Agricoltura e l’Ambiente. In particolare quest’ultimo settore è di primaria importanza e richiede un impegno non indifferente laddove si intenda farlo funzionare nel migliore dei modi”.

Vicovaro 2.0 già pensa alla prossima nomina: “Nulla sappiamo delle reali ragioni di tali dimissioni ma certamente si apre un grosso problema per la Giunta Comunale con la scelta di chi dovrà assumere le deleghe all’Agricoltura e all’Ambiente. Laddove lo si fosse pensato, riteniamo che neanche il ricorrere a soggetti esterni al Consiglio Comunale sia una scelta opportuna primo perché ci sono sempre 4 Consiglieri “liberi” della maggioranza e poi perché ogni volta che vi si è fatto ricorso, abbiamo poi sofferto degli effetti negativi negli anni a venire. Per fare gli Amministratori ci vuole competenza.

Deprechiamo però la decisione del Sindaco di non aver provveduto ad informare la cittadinanza a 4 giorni dalla presentazione delle dimissioni e il fatto che ancora non si sia definito chi avrà le deleghe di cui sopra. I settori sono cruciali e non possiamo permetterci di stare senza l’organo politico in materia”

