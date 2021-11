Mattarella prende casa

Giovanni Leone, come Antonio Segni, chiese “la non rieleggibilità del presidente della Repubblica con l’eliminazione del semestre bianco”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri, in un incontro al Quirinale in occasione dei 20 anni della morte di Giovanni Leone, quasi avallandone il pensiero.

Intanto, secondo quanto riferisce l’Espresso, il Capo dello Stato avrebbe firmato il contratto di locazione per un appartamento, situato a Roma tra i quartieri Parioli e Salario Trieste, dove trasferire la residenza una volta terminato il mandato al Quirinale il prossimo 3 febbraio. Un ulteriore indizio, oltre il riferimento alla scelta di Leone, che confermerebbe la volontà del capo dello Stato di non accettare un’eventuale rielezione.

